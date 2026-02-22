Interruzione Tottenham-Arsenal per un problema tecnico dell' assistente arbitrale

Un guasto tecnico all’assistente arbitrale ha causato l’interruzione del derby tra Tottenham e Arsenal. L’evento si è verificato pochi minuti dopo il calcio d’inizio, quando il direttore di gara ha deciso di fermare momentaneamente la partita. La sospensione ha lasciato i tifosi in attesa di chiarimenti, mentre i tecnici lavorano per risolvere il problema. La partita riprenderà appena la questione sarà risolta.

Il derby del Nord di Londra tra Tottenham e Arsenal è iniziato con una sospensione immediata, provocata da un guasto tecnico legato all'assistente dell'arbitro. L'episodio ha creato subito una fase di incertezza tra giocatori e spettatori al Tottenham Hotspur Stadium, aprendo la sfida con una battuta d'arresto non prevista. La causa dello stop è stata identificata in un problema di comunicazione associato all'assistente Banks. La natura del guasto non è apparsa chiara fin da subito, al punto che sia gli allenatori sia alcuni calciatori si sono avvicinati al direttore di gara per chiedere spiegazioni sull'improvvisa sospensione.

