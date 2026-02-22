Un veicolo fermato sull'Autosole è stato abbandonato dai ladri, che hanno deciso di scappare a piedi. L’alt imposto dalle forze dell’ordine ha spinto gli uomini a lasciare il mezzo sulla corsia, poi si sono immersi nei campi della Valsamoggia, cercando di sfuggire alla cattura. La fuga si è protratta per alcuni minuti, mentre le ricerche proseguivano lungo il tragitto. La polizia continua a monitorare la zona in attesa di ulteriori sviluppi.

Appena è stato intimato loro l’alt, hanno abbandonato il veicolo sulla carreggiata, per poi fuggire a piedi attraverso i campi della Valsamoggia nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Sono tuttora in corso le ricerche per individuare le tre persone che, nei giorni scorsi, viaggiavano lungo l’autostrada del sole a bordo di una Volkswagen Tiguan rubata, al cui interno sono poi stati rinvenuti non solo arnesi da scasso di vario genere, ma anche diversi diamanti, probabilmente frutto di un furto messo a segno poco tempo prima. È stato proprio all’altezza di Crespellano, infatti, che gli agenti della polizia stradale hanno intercettato il suv sospetto e hanno intimato l’alt per un controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Intercettati in Autosole, ladri fuggono a piedi.