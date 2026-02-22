Inter vince il derby | 40 milioni e affare chiuso

L’Inter ha ottenuto una vittoria chiave nel derby, grazie a una prestazione convincente, alimentando l’interesse per un nuovo acquisto di alto livello. La società ha deciso di investire circa 40 milioni di euro per rinforzare la difesa, puntando a un profilo specifico che possa rafforzare il reparto. La trattativa si sta definendo con un club straniero, e la firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La squadra si prepara a completare il mercato estivo con un’operazione importante.

In vista della finestra estiva, l’Inter pianifica un intervento mirato per la difesa, con l’obiettivo di consolidare la rosa e proseguire nel cammino competitivo nazionale ed europeo. Diversi elementi potrebbero lasciare la squadra a parametro zero, aprendo spazio a un profilo di particolare valore. La pista principale punta su Edmond Tapsoba, difensore centrale del Bayer Leverkusen, legato da un contratto lungo fino al 2028. La valutazione iniziale si aggira attorno ai 40 milioni di euro, una soglia che l’Inter cercherà di contenere eventualmente predisponendo contropartite o soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Lookman all’Atletico Madrid: affare chiuso da 40 milioniAdemola Lookman cambia squadra e lascia l’Atalanta. Affare Giovane chiuso: operazione da 20 milioni complessiviL’operazione Giovane, conclusa con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, rappresenta un’importante fase per il Napoli. Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Show e gol ma l'Inter vince un derby d'Italia condizionato dall'arbitro; Show e gol ma l'Inter vince un derby d'Italia condizionato dall'arbitro; Zielinski decide il derby d’Italia, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per l’espulsione di Kalulu; Inter-Juventus 3-2, la sintesi della partita. Bastoni simula, la Juventus urla: all’Inter il Derby d’Italia della vergognaChivu allunga in classifica, ma la sfida con la Juventus è condizionata da un grave errore arbitrale. E la simulazione di Bastoni fa discutere: va escluso dalla nazionale? panorama.it Risultati Serie A, Classifica/ L’Inter vince il derby! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net Senza #Lautaro l’#Inter fatica un po’ a segnare, ma alla fine vince 2-0 a Lecce e va a più dieci sul #Milan Decisivi i gol di #Mkhitaryan e #Akanji. In attesa del sermone di padre Chivu sui fischi a #Bastoni. A proposito di Bastoni, annotiamo l'inutile ammonizione - facebook.com facebook #Calcio #SerieA L'Inter vince a Lecce per 2-0 e si porta a + 10 punti sul Milan, seconda, che oggi affronta il Parma. Juve sconfitta per 2-0 in casa contro il Como, 0-0 invece Cagliari-Lazio. Oggi anche Genoa-Torino, Atalanta-Napoli e Roma-Cremonese Foto x.com