Inter Under 23 in crisi Renate due zampate Foschi si rialza subito

Il Renate ha battuto l’Inter Under 23 grazie a due gol, dopo aver subito lo svantaggio. La causa principale è stata una reazione decisa dei padroni di casa, che hanno sfruttato le occasioni create in campo. Foschi ha guidato la squadra con determinazione, portandola a riscattarsi subito dopo la sconfitta precedente. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando il Renate ha ribaltato il risultato. La sfida si chiude con un risultato sorprendente.

di Roberto Sanvito Dopo lo stop di Cittadella torna immediatamente a vincere il Renate regolando l' Inter U23: 2-1. Tre punti che permettono ai brianzoli di risalire al quinto posto. Dopo due pareggi torna invece a perdere la squadra di Vecchi ferma a 40 e che non vince da cinque partite. La cronaca. Il Renate sblocca la gara al primo vero affondo. Karlsson si trasforma in assist-man, sfonda a destra e mette in mezzo un gran pallone che Bonetti (nella foto), in zona dischetto, spedisce in rete. La partita si blocca a centrocampo, poi il gran finale prima del riposo è per intero di marca interista.