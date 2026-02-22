Inter ricca di soluzioni Juve troppo povera | ora rischia il quarto posto

Inter ha mostrato una serie di soluzioni efficaci nel match di ieri, mentre la Juventus fatica a trovare alternative e rischia di perdere il quarto posto. La differenza tra le due squadre si nota soprattutto nelle scelte offensive e nella qualità delle sostituzioni, che hanno influenzato il risultato finale. Oltre alle difficoltà bianconere, alcuni acquisti recenti non hanno ancora dato i risultati sperati. La situazione continua a tenere alta l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

© Gazzetta.it - Inter ricca di soluzioni, Juve troppo povera: ora rischia il quarto posto

Gli schiaffi presi in Champions hanno svegliato l'Inter e stordito la Juve. Al di là di quanto sapranno fare nel ritorno dei playoff europei, questa giornata di campionato ha indicato quale destino attenda nerazzurri e bianconeri dentro i nostri confini: Chivu vola verso lo scudetto e solo un improvviso cedimento (unito a una serie di vittorie del Milan, a cominciare dal derby) può rimettere in discussione la corsa al titolo; Spalletti deve affrontare una lotta che si annuncia terribile per conquistare un posto tra le prime quattro (Allegri oggi può andare a più undici, il Napoli è avanti quattro punti, la Roma rischia di allungare, il Como arriva di gran carriera da dietro e lo stesso cerca di fare l'Atalanta).