Inter furibonda | il caso Lautaro accende lo scontro con l’UEFA

L’Inter si trova al centro di una polemica dopo che un membro della spedizione norvegese ha contratto un’infezione, causando l’interruzione delle attività del team. La diffusione del virus ha portato a restrizioni sanitarie che complicano i programmi di Cristian Chivu e dei suoi giocatori. La situazione ha generato tensioni tra il club e le autorità sanitarie, minacciando di influenzare le prossime partite stagionali. La società sta valutando le misure da adottare.

La spedizione norvegese dell’ Inter si trasforma in un caso diplomatico e sanitario che rischia di compromettere i piani stagionali di Cristian Chivu. Oltre all’amarezza per il risultato maturato sul campo, il sodalizio nerazzurro è scosso dall’infortunio occorso a Lautaro Martinez, un incidente che la dirigenza di viale della Liberazione attribuisce direttamente alle condizioni critiche del terreno di gioco di Bodo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club è «preoccupato e allo stesso tempo infastidito con l’UEFA», tanto da aver già presentato formali rimostranze ai vertici di Nyon. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Infortunio Lautaro Martinez, Inter fortemente irritata con la UEFA: il motivo e tutti i retroscenaLautaro Martinez si è infortunato durante l’ultima partita, un incidente che ha sollevato molte polemiche.

Furia Inter: Lautaro ko e Zielinski in dubbio a causa del sintetico. Il club protesta con la UefaLautaro Martinez si è infortunato e Zielinski ha un dubbio a causa del campo in sintetico durante la trasferta di Bodo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chiellini, rabbia Juve: Arbitri e protocollo Var inadeguati, come fai a parlare di calcio?; Juventus furibonda con La Penna, Comolli: Imbarazzante quanto successo e tutto il mondo lo ha visto; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Spalletti e i giocatori disertano interviste, Comolli: Errore imbarazzante e in mondovisione.

Ospitaletto furibondo, il ds Musso attacca: Arbitraggio scandaloso per favorire l'Inter Under 23Il direttore sportivo del club bresciano tuona: Tutti gli episodi dubbi sono girati a favore dei nerazzurri, hanno rivisto il nostro goal senza che l'Inter usasse la card FVS.... msn.com

Rissa furibonda ad Appiano Gentile tra i giocatori dell'Inter. Chiesta la prova TV e almeno 12 giornate di squalifica per ogni calciatore coinvolto. Nella seconda foto si vede chiaramente Bonny trattenuto di forza da Dimarco e Thuram che voleva continuare ad i - facebook.com facebook

TS – Juventus furiosa, pretenderà spiegazioni. Inter, Bastoni rischia la squalifica x.com