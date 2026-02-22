Inter fuga Scudetto al Via del Mare | Mkhitaryan e Akanji firmano il +10 sul Milan

Mkhitaryan e Akanji hanno segnato due gol decisivi che hanno portato l’Inter a vincere contro il Lecce, aumentando il vantaggio in classifica di 10 punti sul Milan. La squadra di Cristian Chivu ha sfruttato al massimo le occasioni create, dominando il gioco e mantenendo il ritmo. La vittoria ha consolidato la posizione di testa in campionato, mentre il Lecce ha cercato di reagire senza riuscirci. Ora, l’Inter punta a mantenere questa serie positiva.

L’ Inter di Cristian Chivu non si ferma più e, dopo la parentesi amara in Champions contro il BodoGlimt, riprende la propria marcia trionfale in campionato espugnando il campo del Lecce per 0-2. Un successo maturato nella ripresa grazie alla profondità di una rosa che si conferma illegale per la Serie A: sono stati infatti i “panchinari” di lusso, Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji, a scardinare il muro eretto da un Lecce coraggioso ma infine capitolato sotto i colpi della capolista. Con questa vittoria, i nerazzurri volano a 64 punti, consolidando il primato e portandosi a un rassicurante +10 sul Milan, impegnato oggi nella sfida contro il Parma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Lecce Inter 0-2, i nerazzurri proseguono la corsa verso lo Scudetto. Al ‘Via del Mare’ decisivi Mkhitaryan e AkanjiMkhitaryan e Akanji segnano e portano l’Inter a vincere 2-0 contro il Lecce.

L’Inter pensa già al Bodo. Mkhitaryan e Akanji lanciano la fuga scudettoMkhitaryan e Akanji sono protagonisti di una vittoria decisiva contro il Lecce, che rafforza la posizione dell’Inter in classifica.

