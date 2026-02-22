Inter Bodo si avvicina Milan Parma cambia tutto! Il giornalista | Diventa prioritaria
Tancredi Palmeri ha sottolineato che l’Inter Bodo si avvicina, mentre il Milan Parma modifica gli equilibri. La partita tra le due squadre cambia le strategie, rendendo la sfida più incerta. Palmeri ha spiegato che la priorità ora diventa la gestione di questa fase, perché i risultati influenzano direttamente le possibilità di qualificazione. La competizione si fa più complessa, e ogni mossa può fare la differenza.
Inter News 24 Inter Bodo, Tancredi Palmeri sul suo profilo X ha detto la sua in vista dei playoff di ritorno di Champions League. La sconfitta del Milan in casa contro il Parma ha consegnato all’Inter un +10 in classifica sui cugini rossoneri. Un risultato che fa la differenza in ottica corsa Scudetto ma che può cambiare anche la prospettiva riguardo al match di Champions League contro il Bodo. Se c’era chi pensava di poter far passare in secondo piano la sfida di martedì contro i norvegesi vista l’importanza della lotta al titolo e il risultato maturato all’andata, probabilmente dovrà rivedere le priorità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Milan-Parma: Allegri cambia tutto, le formazioni ufficialiMassimiliano Allegri modifica la formazione del Milan prima della sfida contro il Parma di Carlos Cuesta, a causa di infortuni e scelte tattiche.
Bodo Inter probabili formazioni: Calha torna in regia, nel Bodo attenzione all’ex MilanCalha torna in regia e potrebbe giocare dall’inizio, perché l’Inter si prepara a sfidare il BodoGlimt nei playoff di Champions League.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bodo-Inter a rischio? Manto sollevato, nerazzurri perplessi: chi deciderà e quando; Notte gelida per Yann Sommer: il Bodø/Glimt travolge l'Inter. Guarda tutte le Highlights; Lecce-Inter, Chivu: Testa al Bodo, dobbiamo dimostrare tanto. Bastoni fischiato? Per me capitolo chiuso; Lautaro, infortunio contro il Bodo. Chivu: Lo abbiamo perso. Tegola per l'Inter.
Inter, cresce la preoccupazione a poche ore dal Bodo: le immagini non lasciano dubbiCresce la preoccupazione in casa Inter a poche ore dal match di Champions League contro il Bodo: le immagini diventano virali. spaziointer.it
Bodo Glimt-Inter streaming gratis: come vederla su Prime VideoTra le partite di oggi dei playoff di Champions spicca in particolare Bodo Glimt-Inter, che vedrà impegnata l’ultima squadra italiana che deve ancora giocare la sua partita di andata. Fino ad ora il b ... calcionews24.com
Hernandez Hernandez per Inter-Bodo/Glimt: un solo precedente (favorevole) con i nerazzurri x.com
Ecco chi dirigerà il ritorno di San Siro tra Inter e Bodo/Glimt - facebook.com facebook