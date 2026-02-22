Inter Bodo si avvicina Milan Parma cambia tutto! Il giornalista | Diventa prioritaria

Tancredi Palmeri ha sottolineato che l’Inter Bodo si avvicina, mentre il Milan Parma modifica gli equilibri. La partita tra le due squadre cambia le strategie, rendendo la sfida più incerta. Palmeri ha spiegato che la priorità ora diventa la gestione di questa fase, perché i risultati influenzano direttamente le possibilità di qualificazione. La competizione si fa più complessa, e ogni mossa può fare la differenza.