Inter Bodo arbitro | squadra tutta spagnola a San Siro

L’arbitro Alejandro Hernandez, di nazionalità spagnola, dirigerà il match tra Inter e BodøGlimt, deciso dalla richiesta di un arbitro esterno per garantire imparzialità. La partita si giocherà martedì 24 febbraio alle 21 a San Siro, con una squadra tutta spagnola in campo. Hernandez ha già diretto diverse gare internazionali e questa scelta mira a mantenere la correttezza della competizione. I tifosi attendono con curiosità questo confronto.

Inter Bodo arbitro. Sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez l’arbitro di Inter-BodøGlimt, ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro. Per il direttore di gara iberico si tratta di una designazione importante in una sfida che si preannuncia delicata, con i nerazzurri chiamati a rimontare il 3-1 dell’andata. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Diego Sanchez Rojo e José Naranjo, entrambi connazionali di Hernandez. Il quarto ufficiale sarà José Luis Munuera. In sala VAR opererà un altro fischietto di grande esperienza come Carlos del Cerro Grande, coadiuvato da Guillermo Cuadra Fernandez nel ruolo di assistente VAR. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Bodo biglietti ancora disponibili: tutti a San Siro!L’Inter ha ancora biglietti disponibili per la partita contro il Bodo, in programma a San Siro martedì prossimo.

Inter Arsenal arbitro: fischietto portoghese a San SiroL’arbitro della partita tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, sarà João Pinheiro, fischietto portoghese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le formazioni ufficiali di Bodø/Glimt-Inter; Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo non convincono: alle 20 la decisione dell'arbitro; Esposito segna, avversari protestano: c'era fallo di mano in Bodo-Inter?; Bodø-Inter, il campo è in pessime condizioni, ma a decidere se giocare sarà l'arbitro.

Inter–Bodo/Glimt: chi arbitra la partita? Precedenti con le due squadre e curiosità sul direttore di garaScopri chi arbitrerà il ritorno di Inter–Bodo/Glimt il 24 febbraio 2026. Dirige Alejandro Hernández con assistenti e VAR spagnoli, con precedenti sia con l’Inter che con il Bodo/Glimt. Tutti i dettagl ... tag24.it

Champions, la UEFA sceglie una squadra spagnola per Inter-Bodo/Glimt: il fischietto sarà Alejandro HernandezÈ Alejandro Hernandez l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Inter-Bodo/Glimt, match valido per il ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro. msn.com

Ecco chi dirigerà il ritorno di San Siro tra Inter e Bodo/Glimt - facebook.com facebook

Inter-Bodo/Glimt di Champions, scatta il divieto di vendita di alcolici: gli orari e le zone coinvolte x.com