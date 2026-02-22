L'Inter ottiene un'altra vittoria grazie ai subentranti, mentre Chivu resta l’unico a non pagare il turnover. La squadra di Inzaghi supera il Lecce con un risultato sorprendente, anche se ha dovuto affrontare molte assenze e le fatiche europee. Mkhitaryan e Akanji entrano in campo e segnano i gol decisivi. La partita dimostra come il turnover possa influenzare le prestazioni della squadra. La prossima sfida attende i nerazzurri.

Nonostante le assenze pesanti, nonostante le fatiche europee, nonostante una partita che rischiava di incanalarsi su binari pericolosi, l’Inter si conferma inarrestabile quando sfida squadre dal 6° posto in giù e vince una sfida complessa sul campo del Lecce che proietta il gruppo di Cristian Chivu addirittura a +10 sul Milan 2° in classifica. E il merito di una situazione di classifica tanto comoda va (anche) alla profondità della rosa nerazzurra, completa in tutti reparti pure quando svariati protagonisti - Lautaro, Barella, Calhanoglu e Dumfries nel caso di oggi - sono costretti al forfait. La partita del Via del Mare, con Mkhitaryan e Akanji decisivi subentrando, vale come controprova di un concetto già ampiamente confermato nel corso della stagione attuale: l’Inter è la squadra più completa d’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter-Lecce, probabili formazioni: turnover per ChivuL’Inter si prepara alla sfida con il Lecce, dopo il pareggio 2-2 contro il Napoli.

Inter, Chivu pensa al turnover: Acerbi e Frattesi scalpitanoIn vista della trasferta di Udine, l’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, altra vittoria coi panchinari: Chivu è l'unico che non paga il turnover; L’importante e discussa vittoria dell’Inter contro la Juventus; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Carica Leao! Rafa non molla la corsa scudetto: È una maratona. Il Milan c'è.

Emergenza Inter, serve una risposta da scudetto. Corriere della Sera: L’Inter coi cerotti cerca gol nuoviL’Inter si presenta a Lecce senza il suo leader. Lautaro Martinez, fermato da un problema al polpaccio rimediato a Bodo, salterà un ciclo. tuttomercatoweb.com

VIDEO - Lecce-Inter 0-2, Tramontana: Chivu ha azzeccato tutto, Bastoni grandissimo. Thuram? Non è ancora...Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 2-0 contro il Lecce. Sofferenza per modo di dire, solo sul risultato. Il Lecce era ben messo ... msn.com

LIVE Primavera, Frosinone-Inter 3-2: altra giocata di El Mahboubi, gol di Pinotti https://www.fcinter1908.it/cronaca-live/live-primavera-frosinone-inter-pinotti/ - facebook.com facebook

LIVE Primavera, Frosinone-Inter 3-2: altra giocata di El Mahboubi, gol di Pinotti x.com