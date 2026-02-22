Insegnante rapinata in metrò due in manette

Un insegnante viene rapinata sulla banchina della fermata Lotto della linea rossa del metrò, quando un uomo le strappa il portafogli. La rapina avviene mentre la donna aspetta il treno, e due persone vengono arrestate poco dopo. La polizia interviene rapidamente e recupera parte degli oggetti sottratti. La scena si svolge in pieno giorno, creando sconcerto tra i pendolari presenti. Le autorità stanno indagando sugli eventuali complici dell’episodio.

Il blitz sulla banchina della fermata Lotto della linea rossa del metrò. Uno deruba del portafogli una donna che stava aspettando il treno. L’altro lo prende in consegna e scappa. Poi l’intervento degli agenti della polizia locale e l’arresto dei due predoni seriali, entrambi algerini di di 20 e 30 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio: d’intesa con la pm di turno Barbara Benzi, sono stati portati a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida. La ricostruzione del raid sotterraneo ci riporta alle 15 di venerdì. Nel mezzanino di Lotto ci sono due ghisa del Nucleo problemi del territorio, di pattuglia in un’area già segnalata nel recente passato per furti e rapine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

