Inquinamento | 80mila morti in Italia il conto sanitario da 400

L’inquinamento causa circa 80.000 decessi all’anno in Italia e determina un costo sanitario di 400 miliardi di euro. La mancanza di leggi ambientali più severe accelera i problemi di salute pubblica e aumenta le spese per il sistema sanitario nazionale. Le aziende riducono gli investimenti nelle tecnologie pulite, preferendo soluzioni più economiche ma dannose. La situazione si aggrava con l’assenza di norme stringenti, mentre le criticità ambientali continuano a crescere.

Inquinamento, chi paga davvero: costi maggiori con meno leggi ambientali. In Europa, il dibattito sulla competitività economica sta portando a un pericoloso abbassamento degli standard ambientali. Secondo gli esperti, questa scelta aumenterebbe i profitti privati ma graverebbe pesantemente sui costi pubblici, in particolare quelli sanitari. L’Italia è uno dei Paesi più colpiti, con un impatto significativo sulla salute dei cittadini e sul sistema sanitario nazionale. Negli ultimi anni, l’Unione Europea si trova a dover affrontare una scelta cruciale: sacrificare le normative ambientali per aumentare la competitività delle imprese o mantenere alti standard di tutela ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

