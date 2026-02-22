Infortunio Yildiz come sta il turco dopo il problema accusato contro il Como? Le ultimissime sul giocatore della Juventus

Yildiz ha subito una contusione al polpaccio sinistro durante l’allenamento e si trova in attesa di ulteriori controlli. La causa dell’incidente è legata a uno scontro con un compagno di squadra durante una sessione intensa. I medici monitorano attentamente le sue condizioni, senza escludere un possibile stop alle prossime partite. La dirigenza aspetta aggiornamenti prima di decidere il da farsi.

di Marco Baridon Infortunio Yildiz, il turco ha rimediato una contusione al polpaccio sinistro e verrà valutato giorno dopo giorno. Resta in dubbio per il Galatasaray. Il momento della Juventus, già complicato da una crisi di risultati che ha eroso la fiducia dell'ambiente, si arricchisce di un nuovo capitolo d'ansia legato alle condizioni del suo talento più cristallino. La sconfitta interna contro il Como non ha lasciato in dote solo fischi e polemiche, ma anche un bollettino medico che tiene con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi in vista dei prossimi impegni decisivi tra Europa e campionato.

Yildiz si è infortunato durante la partita, probabilmente a causa di uno sforzo eccessivo alle spalle.

Infortunio Conceicao, come sta il giocatore della Juventus dopo il problema fisico? Le sue condizioni e cosa filtra dalla ContinassaAggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l’attuale stagione della Juventus.

Yildiz è uscito dal campo zoppicando e Spalletti in conferenza stampa si è soffermato sulle condizioni del turco. Luciano Spalletti in conferenza stampa subito dopo Juve Como si è soffermato sulle condizioni del giocatore.

