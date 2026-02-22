Infortunio sul sentiero del Corno Rat intervengono i soccorsi

Una persona si è infortunata sul sentiero del Corno Rat, causando l’intervento dei soccorsi in montagna. L’incidente si è verificato durante un’escursione tra Valmadrera e Civate, quando l’escursionista è scivolato su una zona rocciosa. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portando assistenza e trasportando l’infortunato in salvo. Il fatto ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità delle escursioni in zone impervie e sulla necessità di prestare attenzione durante le passeggiate.

Giornata impegnativa per i soccorsi sulle montagne lecchesi. Tra i diversi interventi di oggi, domenica 22 febbraio, si segnala anche quello che si è reso necessario intorno a mezzogiorno sulle alture tra Valmadrera e Civate per prestare aiuto a una persona infortunatasi mentre procedeva lungo il sentiero del Corno Rat. Due squadre Saf - nucleo Speleo alpino fluviale - del Comando di Lecco e una squadra dal distaccamento Volontario di Valmadrera sono intervenute per raggiungerla, prestare i primi soccorsi e portarla in zona sicura. L’intervento è stato poi risolto con l’invio del mezzo aereo Drago che ha caricato l’infortunato e lo ha riportato a valle per essere affidato alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Cade sul sentiero del Corno Rat ai Corni di Canzo: soccorsi con quad e elicotteroOggi, 30 dicembre, lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat nei Corni di Canzo, si è reso necessario un intervento di soccorso complesso, coinvolgendo quad e un elicottero.

Valmadrera, due 23enni rimangono bloccate sul Corno Rat: recuperate con l'eliambulanzaDue giovani di 23 anni sono rimaste bloccate sul Corno Rat a Valmadrera perché il sentiero era troppo impervio e mancavano di scarpe adeguate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cade sul sentiero ai piedi del Cornizzolo: interviene l'elicottero; Precipita per decine di metri dal sentiero Rilke: trentenne a Cattinara; Si infortuna sul sentiero a Vezza, 37enne trasportato a valle; L’odissea indennizzi: Aziende che pagano e altre che spariscono.

Infortunio lungo un sentiero delle Torbiere del Sebino: 42enne non è graveIntervento di soccorso questa mattina alle Torbiere del Sebino. Alle ore 11.30 la Sala operativa dei Vigili del fuoco è stata attivata per prestare ... bsnews.it

Cade sul sentiero ai piedi del Cornizzolo: interviene l'elicotteroInfortunio ai piedi del monte Cornizzolo nel primo pomeriggio di oggi. Erano circa le 13 quando è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, relativo alla caduta di un 25enne lungo il ... leccotoday.it

L'uomo ha dichiarato il possesso per uso personale, ma scatta comunque la sanzione - facebook.com facebook