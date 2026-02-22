Infortunio sul sentiero del Corno Rat intervengono i soccorsi

Da leccotoday.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona si è infortunata sul sentiero del Corno Rat, causando l’intervento dei soccorsi in montagna. L’incidente si è verificato durante un’escursione tra Valmadrera e Civate, quando l’escursionista è scivolato su una zona rocciosa. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portando assistenza e trasportando l’infortunato in salvo. Il fatto ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità delle escursioni in zone impervie e sulla necessità di prestare attenzione durante le passeggiate.

Giornata impegnativa per i soccorsi sulle montagne lecchesi. Tra i diversi interventi di oggi, domenica 22 febbraio, si segnala anche quello che si è reso necessario intorno a mezzogiorno sulle alture tra Valmadrera e Civate per prestare aiuto a una persona infortunatasi mentre procedeva lungo il sentiero del Corno Rat. Due squadre Saf - nucleo Speleo alpino fluviale - del Comando di Lecco e una squadra dal distaccamento Volontario di Valmadrera sono intervenute per raggiungerla, prestare i primi soccorsi e portarla in zona sicura. L’intervento è stato poi risolto con l’invio del mezzo aereo Drago che ha caricato l’infortunato e lo ha riportato a valle per essere affidato alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Cade sul sentiero del Corno Rat ai Corni di Canzo: soccorsi con quad e elicotteroOggi, 30 dicembre, lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat nei Corni di Canzo, si è reso necessario un intervento di soccorso complesso, coinvolgendo quad e un elicottero.

Valmadrera, due 23enni rimangono bloccate sul Corno Rat: recuperate con l'eliambulanzaDue giovani di 23 anni sono rimaste bloccate sul Corno Rat a Valmadrera perché il sentiero era troppo impervio e mancavano di scarpe adeguate.

