Infortunio Scott McTominay la comunicazione dei dottori del Napoli sul gluteo del centrocampista

I medici del Napoli hanno annunciato che Scott McTominay si è infortunato al gluteo durante l'allenamento. La causa dell’incidente sembra essere stato uno sforzo eccessivo durante la sessione di ieri. Il centrocampista ha avvertito dolore e ha subito una visita approfondita. La squadra aspetta ulteriori aggiornamenti per valutare la sua condizione e pianificare il recupero. La situazione preoccupa i tifosi, che sperano in una pronta ripresa.

L'infermeria continua a tenere in apprensione il SSC Napoli, alle prese con l'infortunio di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non avrebbe ancora completamente smaltito il dolore al gluteo, un fastidio che si trascina da settimane e che mette seriamente in dubbio la sua presenza nella prossima gara di campionato. Secondo quanto filtra dallo staff medico azzurro, la situazione non è ancora del tutto risolta. I dottori avrebbero infatti avvisato Antonio Conte che il calciatore avverte ancora dolore durante alcune sollecitazioni, nonostante un cauto ottimismo legato ai recenti progressi. La sensazione è che il problema sia più insidioso del previsto, tanto da consigliare la massima prudenza.