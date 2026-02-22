Infortunio per Hermoso | stop in riscaldamento prima di Roma-Cremonese prognosi e tempi di recupero

Hermoso si ferma durante il riscaldamento prima di Roma-Cremonese a causa di un infortunio muscolare acuto. La squadra ha subito interrotto le esercitazioni per valutare le condizioni del giocatore. I medici hanno avviato le prime cure sul campo e stabilito la prognosi iniziale. La sua presenza in campo potrebbe essere compromessa, a seconda dell’evoluzione del problema. La partita prosegue senza di lui, lasciando spazio a nuovi equilibri in squadra.

Una giornata di campionato inizia con una sorpresa che altera immediatamente i piani tattici. Durante il riscaldamento, un fastidio muscolare acuto immobilizza Hermoso, costringendo lo staff tecnico a rivedere la struttura difensiva e a cambiare all’ultimo istante le gerarchie in campo. Durante la fase di attivazione pre-gara, Hermoso ha avvertito un fastidio muscolare acuto che ha imposto lo stop immediato. La decisione è stata quella di rinunciare alla maglia da titolare e di anticipare un cambio significativo all’ultimo momento, evitando complicazioni extra. La gestione dell’emergenza ha portato all’integrazione di Daniele Ghilardi nel trio arretrato, affiancando i titolari Gianluca Mancini e Evan Ndicka per completare la linea difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Hermoso si ferma durante il riscaldamento prima della partita tra Roma e Cremonese a causa di un infortunio.

