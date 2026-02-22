Infortunio Calhanoglu che sorpresa | c’è la data del rientro

L’infortunio di Calhanoglu ha causato preoccupazione tra i tifosi dell’Inter, che attendono notizie sul suo recupero. Il centrocampista si è infortunato durante l’ultimo allenamento, a causa di un trauma muscolare. La società ha comunicato che il suo rientro è previsto tra circa tre settimane, dopo un programma di terapie e riabilitazione. La squadra si prepara ora senza il suo contributo in vista delle prossime partite ufficiali.

Novità importantissime in casa Inter il giorno dopo la vittoria sul campo del Lecce: ecco cosa sta succedendo. L' Inter si impone sul campo del Lecce nell'anticipo serale del 26esimo turno di Serie A e porta a 10 i punti di vantaggio sul Milan, che oggi alle ore 18:00 riceve il Parma a San Siro. In casa nerazzurra, però, non c'è tempo per riposarsi soprattutto perché martedì 24 febbraio la squadra di Chivu se la vedrà contro il Bodo Glimt nello spareggio di ritorno di Champions League. Si parte dal 3-1 subito all'andata in Norvegia, ma l'Inter crede fortemente nell'impresa. Cristian Chivu (Ansa) – Calciomercato.