Indonesia allo stadio tra ultras bambini e col biglietto al polso

Durante la partita tra Dewa United e Arema Fc, molte famiglie con bambini sono entrate allo stadio grazie a biglietti con i polsini di sicurezza. La presenza di ultras giovanissimi e l’adozione di pratiche ispirate alle leghe europee hanno attirato l’attenzione. I tifosi si sono concentrati sulle modalità di ingresso e sui rischi legati alla sicurezza. La scena ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori e gli esperti di settore.

Ci sono più di 17.000 isole in Indonesia, terra di serpenti giganti (recentemente a Sulawesi è stato trovato un pitone reticolato di 7,22 metri, certificato dal Guinness dei Primati come il più lungo al mondo mai misurato in natura), di foreste impenetrabili, vulcani, mare cristallino, templi e - ovviamente - calcio. Non è certo lo sport nazionale, le arti marziali sono popolarissime, il basket piace, il badminton è praticato ma il pallone resta un polo d'attrazione per molti. Il nostro viaggio in questo pianeta sconosciuto ci porta a Serang, un centinaio di km a Est di Giacarta. Dopo la tappa turistica in Borneo, atterriamo all'aeroporto Soekarno-Hatta della capitale, noleggiamo un auto con modalità curiose: ci aspetta all'uscita un tizio con un cartello col nostro nome, ma non essendo stati avvertiti tiriamo dritti alla ricerca del banco, finendo col perdere oltre un'ora per ricongiungerci col povero impiegato che a sua volta ci cercava a vuoto.