indennizzi ai commercianti per i lavori nel centro storico

Il Comune di Codigoro ha deciso di offrire indennizzi ai commercianti coinvolti dai lavori nel centro storico, causati dai recenti interventi di pavimentazione e modifiche alla viabilità. L’obiettivo è alleggerire l’impatto economico sulle attività locali. Domani alle 14, l’amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare a un incontro in Sala Riode Finessi, dove saranno illustrate le misure adottate e i dettagli sulle compensazioni previste. La discussione punta a trovare soluzioni condivise.

Tutta la cittadinanza è invitata domani alle 14, in Sala Riode Finessi, per partecipare all’incontro dedicato alle modifiche alla viabilità e agli interventi di pavimentazione del centro storico di Codigoro. "Venite per informarvi, chiarire dubbi e conoscere le fasi operative degli interventi". E’ l’invito del sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi per spiegare alla comunità codigorese i lavori che porteranno modifiche alla viabilità e lavori di pavimentazione del centro storico. Fra gli interventi il ripristino della pavimentazione in Piazza Libertà, via IV Novembre, Piazza Matteotti, via XX Settembre, via Derna e via Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

