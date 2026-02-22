Incontro con le Bcc | Giusto tutelarvi anche a Bruxelles

I rappresentanti delle banche di credito cooperativo hanno incontrato il vicepremier Tajani per chiedere maggiore tutela in Europa. La richiesta nasce dalla volontà di proteggere l’unicità e l’efficacia del sistema locale di credito, che risponde ai bisogni dei territori. I dirigenti hanno sottolineato l’importanza di mantenere questa capacità anche a Bruxelles. L’incontro si è svolto in un contesto di confronto diretto, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle banche cooperative nel panorama europeo.

Un impegno da parte del Governo a tutelare in Europa l'unicità, l'importanza e la capacità di risposta ai bisogni dei territori che la cooperazione di credito esprime: è questa la richiesta che i vertici della Federazione Bcc dell'Emilia-Romagna e una delegazione di rappresentanti delle banche di credito cooperativo hanno presentato ieri mattina al vicepremier Antonio Tajani all'Hotel Globus di Forlì. Il ministro degli Esteri era già in città da venerdì, per l'inaugurazione della grande mostra al San Domenico e un incontro con le imprese presso la Camera di Commercio. Il sistema Bcc in regione conta 9 banche aderenti, 348 sportelli, la presenza in 162 comuni e 9 province, con 14 città in cui rappresentano l'unica presenza bancaria e una base composta da 155.