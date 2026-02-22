Incidente stradale mortale la vittima è un 19enne | salva la ragazza con lui

Un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 19 anni, mentre una ragazza al suo fianco è riuscita a salvarsi. La vettura si è schiantata contro un albero in una zona isolata, probabilmente a causa di una perdita di controllo. La ragazza è uscita illesa dall'abitacolo e ha chiamato i soccorsi. La polizia sta ancora ricostruendo le dinamiche dell’incidente, che si è verificato in condizioni di scarsa visibilità.

La notte era ancora fitta e silenziosa quando una corsa si è trasformata in tragedia. Erano da poco passate le tre, le strade quasi deserte, l'aria fredda che accompagna le ore più buie prima dell'alba. In quell'istante, lungo un tratto secondario di provinciale, una Bmw ha interrotto il suo cammino in modo violento e definitivo. Un boato improvviso, poi il silenzio spezzato soltanto dai primi soccorsi. >> Morte Domenico, i carabinieri all'ospedale: la notizia poco fa, cosa sta succedendo A bordo dell'auto viaggiavano due giovanissimi. Alla guida un ragazzo di appena 19 anni, accanto a lui una 17enne.