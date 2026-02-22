Incidente all’incrocio ‘maledetto’ dell’Adriatica | ferito un ragazzo di 17 anni

Un grave incidente all’incrocio tra via dell’Industria e la statale 16 Adriatica ha coinvolto un giovane di 17 anni, rimasto ferito. La causa è stata una manovra azzardata di un’auto che ha attraversato l’incrocio all’improvviso. I soccorritori hanno portato il ragazzo in ospedale per le ferite. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e sta cercando di individuare eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Osimo (Ancona), 22 febbraio 2026 – Altro incidente, nel primo pomeriggio di oggi, all'altezza dell'incrocio con via dell'Industria ad Osimo Stazione, lungo la statale 16 Adriatica. Poco prima delle 14.30 un'auto si è scontrata con una moto, in sella alla quale viaggiava un 17enne. La passione per la musica, il futuro nelle mani: chi era Michele Riglietti, morto a 19 anni nell'incidente Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Ferito il motociclista che dopo l'impatto con l'altro mezzo è caduto sull'asfalto ed è stato accompagnato a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette.