Incidente a Strambinello auto si ribalta sulla statale 565 | conducente trasportato in ospedale
Incidente a Strambinello lungo strada statale 565 di Castellamonte dove un’auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata rimanendo ruote all’aria. La vettura viaggiava da Ivrea in direzione di Castellamonte. Il sinistro, in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli, si è verificato nella tarda mattinata di domenica 22 febbraio. Il conducente dell’auto, una Lancia Delta, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
