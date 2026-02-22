Incidente a Strambinello auto si ribalta sulla statale 565 | conducente trasportato in ospedale

Un'auto si ribalta sulla strada statale 565 a Strambinello, coinvolgendo un conducente che è stato portato in ospedale. L’incidente si è verificato quando il veicolo ha perso aderenza e si è capovolto, bloccando la carreggiata. I soccorritori sono arrivati sul posto subito dopo la scena e hanno assistito il ferito. La polizia sta ancora ricostruendo le cause dell’incidente. La strada rimane chiusa per alcune ore.