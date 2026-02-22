Incendio in Prati | distrutti dalle fiamme due auto e 14 tra scooter e moto

Un incendio in via Racchia ha causato la distruzione di due auto e di quattordici scooter e moto. Le fiamme sono divampate nella notte tra sabato e domenica, provocando danni significativi ai veicoli parcheggiati lungo la strada. I residenti hanno sentito un boato prima che le fiamme si estendessero rapidamente. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che si propagasse ad altri veicoli nelle vicinanze.

Le fiamme hanno lambito anche un palazzo. Bruciati anche due alberi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato Nottata di fuoco in Prati. Quattordici scooter e motorini sono stati distrutti da un incendio scoppiato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio in via Racchia, all'angolo con piazza Strozzi. Danneggiate gravemente anche due auto. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare le fiamme che hanno annerito anche la facciata di un palazzo e distrutto due alberi nella zona “bene” di Roma. Sul posto anche la polizia di Stato. Renato Casciani, cameraman di TelePace, era lì e il suo scooter è andato distrutto: “Questa mattina sono sceso per prendere il motorino e ho trovato uno scenario di guerra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Incendio in strada a Milano: auto, scooter e furgone avvolti e distrutti dalle fiammeQuesta notte a Milano, in via Val di Ledro, un incendio ha devastato auto, scooter e un furgone.

Incendio Sannazaro, i grandi teatri storici distrutti dalle fiamme in Italia e nel mondoIl teatro Sannazzaro di Napoli è stato distrutto da un incendio nella notte del 17 febbraio 2026, causando danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Belforte, incendio nella rimessa agricola. Una nube di fumo nero e trattori distrutti dal fuocoScoppia un incendio in una rimessa agricola: mezzi e attrezzature vanno distrutti. È successo ieri intorno alle 10.30 in via Vigne, nella campagna di Belforte. Secondo le ricostruzioni, il ... ilrestodelcarlino.it

Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 4 febbraio a Gioia del Colle, dove due auto sono state avvolte dalle fiamme tra via Mentana e via Prati. L’incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoc - facebook.com facebook