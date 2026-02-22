Incendio in casa Pompieri sul posto Tutti salvi i residenti

Un incendio nel quartiere Novi ha coinvolto il tetto di una casa di tre piani in via Gavello. La causa sembra essere un cortocircuito nell’impianto elettrico. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno domato le fiamme, impedendo che si propagassero agli altri piani. Per fortuna, nessuno si è fatto male e i residenti sono stati messi in salvo. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire i dettagli dell’incidente.

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa. Pompieri sul posto. Tutti salvi i residenti

Paura ieri mattina a Novi, quando un incendio sui è sviluppato sul tetto un’abitazione di tre piani situata in via Gavello. Poco prima delle 13, i Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenuti sul posto, per domare le fiamme che si erano già estese sulla copertura della casa. Fortunatamente, le persone presenti si sono subito rese conto del rogo che stava divampando e hanno immediatamente segnalato l’allarme ai pompieri. L’intervento ha reso necessaria la mobilitazione di diverse squadre dei Vigili del fuoco, al fine appunto di contenere le fiamme, e al tempo stesso, di evitare che il rogo si propagasse all’intera struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul postoUn incendio si è sviluppato questa mattina nella sede della Green Mass Logistic a Castel Mella. Incendio in un'abitazione a San Giorgio della Richinvelda, pompieri sul postoNella serata dell’8 gennaio 2026, i vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti a San Giorgio della Richinvelda, frazione Pozzo, per un incendio che ha coinvolto un deposito attrezzi vicino a un’abitazione. Grande incendio alla Cop30, fatti evacuare i partecipanti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: grave un anziano trovato svenuto in casa; Incendio in casa. Pompieri sul posto. Tutti salvi i residenti; Lenna: incendio in una casa, in fumo grandi quantità di carta e plastica. Sul posto i pompieri; Carbonia, scoppia un incendio nel garage e le fiamme raggiungono una casa: vigili del fuoco al lavoro. Incendio in casa, fiamme in camera da letto: nessun feritoL’incendio è divampato in serata in una stanza da letto. L’appartamento superiore, disabitato, è stato interessato dal fumo. Operazioni di bonifica ancora in corso ... lanuovariviera.it Incendio a Cherubine di Cerea vicino Verona, due persone morte nel rogo di una casa: erano madre e figliaSono madre e figlia le due donne morte nell'incendio a Cerea, nella frazione Cherubine in provincia di Verona. Il rogo è forse stato causato da un cortocircuito ... virgilio.it Incendio in via di Casale Alpino: vigili del fuoco domano il rogo in una casa abbandonata, degrado nel quartiere - facebook.com facebook