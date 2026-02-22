Incendio durante la sfilata di Carnevale carro in fiamme a Nocera Superiore

Un incendio ha coinvolto un carro allegorico durante la sfilata di Carnevale a Nocera Superiore, provocando paura tra il pubblico. Le fiamme sono divampate improvvisamente, mentre il veicolo attraversava il centro cittadino. La presenza tempestiva dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma il carro è stato completamente distrutto. La causa dell’incendio resta da chiarire, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. La sfilata è proseguita con alcune misure di sicurezza rafforzate.

© Thesocialpost.it - Incendio durante la sfilata di Carnevale, carro in fiamme a Nocera Superiore

Momenti di forte apprensione questa mattina, domenica 22 febbraio, a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, dove un carro allegorico ha preso fuoco durante la tradizionale sfilata di Carnevale. La festa, che stava animando le strade cittadine con musica e colori, si è improvvisamente trasformata in una scena di tensione davanti a centinaia di persone. Le fiamme si sono sviluppate mentre il carro stava percorrendo il centro urbano, attirando l'attenzione dei presenti e interrompendo bruscamente il clima di festa. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato alcuni cavi dell' alta tensione nei pressi della stazione ferroviaria e del passaggio a livello di San Clemente.