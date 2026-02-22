Incendio alla ChemCo Paolo Maioli promette | Non molliamo ripartiremo più subito e più forti

Un incendio alla ChemCo ha causato danni significativi alla produzione. Paolo Maioli ha assicurato che l’azienda non si arrende e che si impegnerà a riprendere le attività al più presto. La fabbrica era in funzione quando le fiamme sono divampate, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Maioli ha promesso di ricostruire e migliorare gli impianti danneggiati. La notizia si diffonde tra i lavoratori e i residenti della zona.

Reggio Emilia, 22 febbraio 2026 – “Noi non molliamo. Anzi, da questa disgrazia ne usciremo più forti e ripartiremo in meglio. Faremo come l’Araba Fenice che risorge dalla ceneri». L’imprenditore Paolo Maioli, 57 anni, titolare unico dell’azienda ChemCo nata nel 1974 e fondata da suo padre, non si abbatte e rilancia. Quando è scoppiato l’ incendio venerdì pomeriggio si trovava fuori regione. In serata si è precipitato sul posto e davanti a sé ha visto uno scenario quasi apocalittico: la sua ditta chimica letteralmente in fumo. Dopo una notte di sconforto, non si perde d’animo e ora è più determinato che mai a ripartire con l’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

