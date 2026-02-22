Incendio a Vezzano | la ChemCo brucia l’imprenditore promette

Un grande incendio ha coinvolto il deposito della ChemCo a Vezzano sul Crostolo, provocando danni significativi alla struttura. Le fiamme sono divampate ieri sera, probabilmente a causa di un cortocircuito, e hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I residenti nei dintorni sono stati invitati a tenere chiuse le finestre per le elevate emissioni di fumo. Le autorità stanno ancora accertando le cause precise dell’incendio.

Un incendio di vaste proporzioni ha danneggiato gravemente il deposito della ChemCo a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. Paolo Maioli, titolare dell’azienda, ha espresso la sua determinazione a ricostruire e ripartire, promettendo di non arrendersi di fronte a questa grave difficoltà. L’incendio, divampato venerdì pomeriggio, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha lasciato un’immagine devastante del capannone. Paolo Maioli, che si trovava fuori regione al momento dell’evento, si è precipitato sul luogo per constatare l’entità dei danni. Nonostante lo sconforto iniziale, l’imprenditore ha subito manifestato una forte volontà di ripresa, paragonando la sua azienda alla Fenice, simbolo di rinascita dalle proprie ceneri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vezzano, incendio in Chemco: fiamme e allerta tossicità, indaginiUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio presso lo stabilimento Chemco a Vezzano, provocando fiamme alte e un’intensa nube di fumo visibile a distanza.

Incendio alla Chemco di Vezzano, il giorno dopo è tutto distrutto: videoUn incendio ha devastato la Chemco di Vezzano, causando ingenti danni alla fabbrica di resine chimiche.

Incendio alla Chemco, ancora focolai. Il sindaco: Finestre chiuse e non mangiate le verdure dell’ortoProseguono le operazioni di spegnimento nell'azienda di resine chimiche a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia). Il tetto è crollato, ma fortunatamente non ci sono feriti. Attesi per l'inizio della set ... msn.com

Incendio alla ChemCo, Paolo Maioli promette: Non molliamo, ripartiremo più subito e più fortiIl proprietario della ditta chimica di Vezzano sul Crostolo devastata dal rogo: Ricostruiremo il capannone, vogliamo restare qui. I miei dipendenti sono al sicuro, faremo come la Fenice che risorge d ... msn.com

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi (venerdì 20 febbraio) nello stabilimento della ditta Chemco a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia). L'azienda produce prodotti chimici e resine industriali. Vigili del fuoco all'opera con diverse squadre. - facebook.com facebook