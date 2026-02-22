Incendio a Ancona | fiamme e fumo nero avvolgono via Vallemiano

Un incendio si è verificato questa mattina in via Vallemiano, causando fumo denso e fiamme che hanno avvolto le strutture vicine. Le cause sono ancora da accertare, ma le prime ipotesi puntano a un corto circuito. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti hanno assistito a una scena di grande caos. Le autorità continuano le verifiche sul luogo.

Un Incendio che ha Scosso Ancona: la Cronaca Minuto per Minuto. La Mattinata di Fuoco a Via Vallemiano. La giornata di domenica 22 febbraio 2026 ad Ancona è stata segnata da un evento drammatico che ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti. Un incendio si è sviluppato questa mattina sul tetto del ristorante Sapore di Stelle Bistrò, situato in via Vallemiano. Le fiamme, divampate rapidamente, hanno generato una colonna di fumo densa e scura visibile in gran parte della città. La rapidità con cui il fuoco si è propagato ha reso l’evento particolarmente allarmante, spingendo molti a contattare immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vallemiano, Ristorante in Fiamme: Fumo Nero e Paura, IndaginiUn incendio ha coinvolto il ristorante ‘Sapore di Stelle’ a Vallemiano, provocando denso fumo nero e grande preoccupazione tra i residenti.

Ancona, incendio al primo piano di una palazzina a FalconaraI Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata ... centropagina.it

Ancona, in fiamme copertura centro commerciale: vigili del fuoco al lavoroUn incendio è divampato in tarda mattinata ad Ancona, in via Miano, nella zona di Vallemiano, dove le fiamme hanno interessato anche la copertura di un centro commerciale. Il rogo si sarebbe sviluppat ... veratv.it

AGGIORNAMENTO - Incendio al ristorante Sapore di Stelle a Vallemiano, ad Ancona. Il Comune ha aperto il Coc, verifiche in corso da parte di Arpam sulla qualità dell’aria. #corriereadriatico https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_furioso_incendio_n - facebook.com facebook

Incendio in corso in zona Vallemiano, Ancona, a pochi metri da un Supermercato. Vigili del fuoco sul posto. In aggiornamento sul canale 12 ÈTv Marche #news #cronaca #itália #perte #foru x.com