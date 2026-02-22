Incastrato sotto un autobus della linea 12 51enne in codice rosso

Un autobus della linea 12 ha investito un uomo di 51 anni in Via Mondadori a Verona, causando gravi ferite. L’incidente si è verificato alle 19.30 di ieri, quando l’autobus ha travolto la vittima mentre attraversava la strada. Il pedone è rimasto incastrato sotto il veicolo e si trova in codice rosso. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell’incidente e sulle dinamiche dell’accaduto.

Grave incidente ieri sera in Via Mondadori. Il ferito è stato estratto dai vigili del fuoco e poi accompagnato all'ospedale di Borgo Trento. La polizia locale indaga sulla dinamica In Via Mondadori, a Verona, intorno alle 19.30 di ieri, 21 febbraio, un mezzo del trasporto pubblico di Atv è rimasto coinvolto in un incidente dalle conseguenze gravi per un 51enne residente in città. L'uomo è finito sotto la parte anteriore dell'autobus della linea 12. La situazione è apparsa critica e ha richiesto l'intervento di due squadre operative dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno dovuto lavorare con precisione e rapidità per liberare la vittima, la cui gamba era rimasta bloccata sotto il muso del bus in una posizione delicata.