In Toscana nel ’26 già tre vittime sul lavoro | Si muore dove il sindacato non c’è

Vincenzo Renda denuncia che in Toscana nel 2026 si sono già registrate tre vittime sul lavoro, causate dalla mancanza di rappresentanza sindacale. Renda sottolinea che i lavoratori rischiano di più in ambienti senza tutela e controllo adeguato. La sua esperienza nel settore gli permette di conoscere le cause di questi incidenti e di criticare la scarsa presenza di sindacati nei cantieri e nelle fabbriche della regione. La sicurezza sul lavoro rimane un problema aperto.

PIOMBINO (Livorno) Vincenzo Renda è il coordinatore regionale della Uilm, di esperienza sul fronte lavoro ne ha molta, così come in questi decenni ne ha visti di infortuni. Era ai vertici della Uilm di Piombino quando lo stabilimento siderurgico produceva record di acciaio e gli infortuni erano purtroppo abbastanza frequenti. Poi però qualcosa anche a Piombino è cambiata? "L’esperienza che ho fatto a Piombino nell’area siderurgica negli anni più bui, fa emergere chiaramente che le cose cominciarono a migliorare quando è entrato nella testa di tutti di impegnarsi a presidiare i posti di lavoro, di controllare tutti gli angoli possibili, perchè proprio dove non si pensava, poteva invece accedere un incidente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

