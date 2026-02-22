in svezia nasce un parcheggio green realizzato con pale eoliche dismesse

Un parcheggio “green” in Svezia nasce dall’utilizzo di pale eoliche dismesse, causato dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture. Le pale, ormai inutilizzate, vengono riadattate come superfici di sosta sostenibili per veicoli elettrici, offrendo una soluzione innovativa. Questa iniziativa dimostra come il riciclo possa favorire la mobilità ecologica. Il progetto coinvolge diverse aziende locali e si prevede di completarlo entro l’anno.

La diffusione dell’energia eolica in Europa viene generalmente letta come uno degli indicatori più evidenti dell’avanzamento della transizione energetica. Ma dietro l’aumento della capacità installata e la riduzione delle emissioni, si sta affermando un problema meno visibile ma strutturalmente rilevante: la gestione del fine vita delle turbine. Le pale eoliche – progettate per operare per anni in condizioni ambientali estreme – sono realizzate con materiali compositi ad alta resistenza, come fibre di vetro e carbonio unite da resine termoindurenti. Questa combinazione garantisce durabilità e prestazioni, ma rende estremamente complesso il riciclo a fine utilizzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

"Le pale eoliche? Un beneficio collettivo"La querelle sulle pale eoliche si fa più accesa nel crinale appenninico tra Toscana e Romagna.

Il territorio è compatto: no alle pale eoliche sul CrocigliaNel piccolo territorio di Ferriere, i residenti e gli escursionisti si sono riuniti ieri nel salone parrocchiale e nel piazzale davanti, per dire no alle pale eoliche sul Crociglia.

In Svezia nasce il primo parcheggio per auto in Europa realizzato con pale eoliche dismesse: il progetto Niels Bohr trasforma un rifiuto complesso in architetturaA Lund, nel sud della Svezia, è stato inaugurato il parcheggio Niels Bohr, il primo in Europa a integrare nella propria architettura pale eoliche dismesse, trasformate in facciata. Progettato ... corriere.it

