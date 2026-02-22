In Messico è stato ucciso uno dei criminali più ricercati al mondo

Nemesio Oseguera, conosciuto come “El Mencho”, è stato assassinato in Messico. La sua morte deriva da un'operazione delle forze dell'ordine contro il cartello che guidava, uno dei più influenti nel paese. Gli agenti hanno intercettato e neutralizzato il trafficante in un'area urbana, lasciando un vuoto tra le fila del gruppo criminale. La scomparsa di “El Mencho” potrebbe cambiare gli equilibri nel mercato della droga locale. La vicenda rimane sotto osservazione.

Nemesio Oseguera detto “El Mencho” era il capo di uno dei cartelli più potenti del paese, che sta rispondendo con violenza Domenica, durante un’operazione dell’esercito messicano, è stato ucciso Nemesio Oseguera detto “El Mencho”, uno dei criminali più ricercati al mondo. La notizia è stata data dalle autorità federali messicane alla stampa locale. Oseguera aveva 59 anni ed era il capo del cartello di Jalisco, anche noto come Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno dei più grandi e potenti dell’intero Messico, nato nel 2010 e noto per l’uso estremo della violenza. Oseguera è stato ucciso insieme ad altre sei persone durante un’operazione militare dell’esercito federale nella città di Tapalpa, nello stato messicano di Jalisco. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Arrestato Ryan Wedding, chi è l’ex snowboarder olimpico diventato boss del narcotraffico: «Tra i 10 criminali più ricercati al mondo»Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato arrestato dall’Fbi.

Un garage da 40 milioni: sequestrate le MotoGP di Rossi, Marquez e altri campioni. Scoperta la collezione di uno dei latitanti più ricercati al mondoUn importante intervento di contrasto alla criminalità ha portato al sequestro di un garage da 40 milioni di euro, contenente motociclette di MotoGP appartenute a campioni come Rossi e Marquez.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Auto cinese, doppia offensiva. Messico e Usa nel mirino; Mondiali 2026 in Messico: un calcio alla militarizzazione; Trump minaccia di abolire il patto commerciale tra Usa, Canada e Messico; Il Messico in prima linea nella difesa di Cuba e Venezuela.

Ucciso in Messico El Mencho, il narcos più ricercatoDichiarato il codice rosso in tutto lo stato di Jalisco. La sua morte può essere paragonata solo agli arresti di Ismael 'El Mayo' Zambada, nel ... huffingtonpost.it

Messico, ucciso il boss El Mencho. Narcos attaccano aeroporto di GuadalajaraNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho e considerato il capo del cartello Jalisco Nueva Generacion, è stato ucciso in un'operazione delle forze di sicurezza messicane. La notizia è stat ... tg24.sky.it

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, noto come 'El Mencho' è stato ucciso dall'esercito. #ANSA - facebook.com facebook

Una sparatoria in un parco nello Stato di Guanajuato, nel Messico centrale, ha causato un morto e otto bambini feriti, di cui tre già dimessi dall'ospedale e cinque fuori pericolo di vita. Lo fanno sapere le autorità locali. L'attacco, avvenuto a San Francisco del x.com