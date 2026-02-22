In Italia ero disperata | lavoravo 12 ore al giorno per 900 euro al mese Qui in Germania i miei capi mi stimolano a dare il meglio

Una donna racconta di aver lasciato l’Italia dopo aver lavorato 12 ore al giorno per 900 euro, trovando in Germania un ambiente che premia il merito. La sua esperienza dimostra come la mancanza di opportunità e il favoritismo abbiano influenzato la sua decisione di partire. Ora, i suoi capi la incoraggiano a migliorare continuamente, mentre ricorda che in Sicilia il lavoro dipendeva spesso dalle conoscenze, non dalle competenze. La sua storia continua a evolversi in un nuovo paese.

“Non mi sono mai pentita un momento di essere andata via. In Germania ho trovato la meritocrazia, in Sicilia se non avevi conoscenze non lavoravi neanche”. Quando torna con la mente a nove anni fa e alla decisione di abbandonare l’Italia, Concettina Sbaudo, 38enne, per tutti Ketty, parla con un tono deciso e assertivo. Ha trovato una nuova casa in una cittadina vicino Düsseldorf, a più di duemila chilometri dalla sua terra d’origine, la provincia di Siracusa. Tanto bella quanto incapace di far decollare la sua carriera. “Dopo essermi diplomata all’alberghiero sono passata da un’azienda all’altra, sempre in maniera precaria”, racconta a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Lavoravo 12 ore al giorno e mi pagavano 2,50 euro a consegna”: le storie dei rider Glovo vittime di caporalatoLe testimonianze di alcuni rider di Milano rivelano come siano costretti a lavorare 12 ore al giorno per appena 2,50 euro a consegna.

Le vite “senza alternativa” dei rider di Glovo: “In media 900 euro al mese per 12 ore al giorno di consegne. Ma dobbiamo sopravvivere e mandare soldi a casa”I rider di Glovo lavorano in media 12 ore al giorno, spesso senza alternative.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il ranking dell'Italia per il 5° posto Champions si fa disperato dopo i ko di Juve, Inter e Atalanta; Caso Colombara, la lettera aperta di Alessandra Zampa: Io ho ancora tanta paura.

La situazione dell’Italia nel ranking Uefa ora è disperata. Il 5° posto Champions nella prossima stagione sembra a dir poco difficile dopo le sconfitte di Juventus, Atalanta e Inter. Di cosa abbiamo bisogno per la quinta squadra in Champions: https://fanpa.ge/8y - facebook.com facebook

Italia travolta dal Canada: situazione disperata alle Olimpiadi, bisogna sconfiggere un’imbattuta per le semifinali… - x.com