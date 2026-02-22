in iran sono riprese le proteste contro il governo

Le proteste in Iran sono riprese, alimentate principalmente dagli studenti universitari che chiedono riforme. La causa principale è la crescente insoddisfazione verso le restrizioni e le decisioni del governo. Le manifestazioni si svolgono in diverse città e coinvolgono un numero crescente di giovani. Le autorità non hanno ancora risposto con azioni definitive, lasciando incertezza sulla loro prossima reazione. La situazione continua a evolversi rapidamente, alimentando timori di escalation.

Sabato gli studenti di alcune università in Iran hanno ricominciato a manifestare contro il regime del paese. Sono le prime manifestazioni organizzate dopo la violentissima repressione delle proteste di inizio gennaio, durante la quale si stima che il regime abbia ucciso migliaia di persone. Nelle fotografie e nei video diffusi online si vedono moltissimi studenti vestiti di nero, in segno di lutto, mentre marciano e si radunano nel campus della Sharif University, un’ importante università di tecnologia e ingegneria della capitale Teheran, cantando slogan antigovernativi. Nelle immagini si vedono anche alcune risse tra gli studenti e i sostenitori del regime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il tragico bilancio delle proteste in Iran: più di 30mila morti in due giorni. Per il governo sono 3milaLe proteste antigovernative in Iran hanno causato un grave bilancio di vite umane, con stime che parlano di circa 36.

In Iran le proteste contro il regime, assaltata moschea

Un terzo della flotta statunitense è schierata vicino all’IranA Ginevra continuano i negoziati e l'Iran sembra pronto a rinunciare al nucleare, ma sempre più elementi suggeriscono un'invasione. Al 90% ci sarà un attacco a breve, ha dichiarato un consigliere di ... quibrescia.it

Nuove proteste in Iran. Gli studenti universitari di Teheran hanno tenuto manifestazioni nei campus per commemorare il 40mo giorno dalla morte di coloro che sono stati uccisi durante le proteste di massa di gennaio. Secondo l'emittente vicina all'opposizione - facebook.com facebook

