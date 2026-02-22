In Iran riprendono le proteste studenti manifestano nelle università mentre cresce la tensione per un possibile attacco Usa – I video

Gli studenti iraniani manifestano nelle università di Teheran e Mashhad, dopo settimane di silenzio, a causa della crescente tensione legata a un possibile intervento statunitense. I video delle proteste mostrano studenti che sventolano bandiere e gridano slogan contro il governo. La ripresa delle manifestazioni si verifica in un momento di crescente preoccupazione per le azioni esterne e interne. Le autorità rispondono con un aumento della presenza delle forze di sicurezza nelle aree universitarie.

Gli iraniani tornano a protestare. A poche settimane dalla dura repressione che ha soffocato le proteste di gennaio, gli studenti di diversi atenei – tra cui quelli di Teheran e Mashhad – hanno ripreso a manifestare contro il regime degli ayatollah. Secondo video verificati dalla Bbc, sabato centinaia di giovani hanno sfilato nel campus della Sharif University of Technology della capitale, in occasione dell’inizio del nuovo semestre accademico. Dalla folla che agitava bandiere nazionali si sono levati cori contro la Repubblica teocratica. Le grida di protesta sono le stesse che, in questi mesi, hanno accompagnato le mobilitazioni: «Morte al dittatore ( Ali Khamenei, ndr )», «Libertà». 🔗 Leggi su Open.online

Riprendono le proteste in Iran, studenti in piazza: "Morte al dittatore"

Attacco Usa all'Iran, media: possibile già nelle prossime ore

