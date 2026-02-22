Domenica 8 marzo, al Teatro Asfalto di Lecce, si tiene “Impro Full Monty”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale che coinvolge il pubblico con scene spontanee e risate. L’evento si basa su sessioni di improvvisazione rapide e senza copione, portando sul palco attori che reagiscono alle suggestioni del pubblico. La serata promette momenti divertenti e imprevedibili, creando un’atmosfera leggera e coinvolgente per tutti i presenti. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di comicità improvvisata.

Domenica 8 marzo, al Teatro Asfalto di Lecce, torna “Impro Full Monty”, lo spettacolo di Improvvisazione Teatrale fresco, ironico e provocatorio, dove il divertimento e la comicità sono protagonisti assoluti.Sul palco gli attori della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale di Lecce: Fabio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti discussi: Impro Full Monty - spettacolo comico di improvvisazione teatrale - Eventi nel Salento - Lecce.

Teatro, musica e feste in piazza nel fine settimana. Ecco cosa fare stasera in Puglia- Oggi (alle 20.30 e alle 22.30; ingresso 12 euro; prenotazione obbligatoria), presso il Teatro Asfalto di Lecce andrà in scena Impro Full Monty, spettacolo di improvvisazione teatrale fresco, ... quotidianodipuglia.it

