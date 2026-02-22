Impresa del Corridonia Frena l’Azzurra Colli

L'impresa del Corridonia ha fermato l’Azzurra Colli sul 1-1, grazie a un gol di Pettinari. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando Borra è entrato al 25’ e ha contribuito alla rimonta. La squadra ospite ha trovato il pareggio con un’azione efficace al termine della ripresa, mantenendo il risultato stabile fino al fischio finale. La squadra di casa ha dimostrato tenacia e determinazione in un match combattuto fino all’ultimo minuto.

© Sport.quotidiano.net - Impresa del Corridonia. Frena l’Azzurra Colli

Corridonia 1 Azzurra Colli 1: Pettinari, Borra (25'st Antolini), Salvatelli, Bedetta, Ciccalè, Di Biagio, Formentini (10'st Verini), Marengo, Ruzzier, Pucci (33' st Cartechini), Monachesi. A disp.: Sarracino, Reschini, Bontempo, Properzi, D'Angelo, Ginobili. All.: Martinelli. AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Ciotti, Gabrielli, Filipponi (20' st Salvucci), Cardinali (35' st Angelini), De Amicis (40' st Marucci), Liberati (30' st Galli), Valentini, Pampano. A disp.: Marcucci, Acciarri, Spadoni, Esposto. All. Alfonsi. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Reti: 17' Pampano, 20' rig. Ruzzier.