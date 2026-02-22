Impianto fotovoltaico i dubbi dei meloniani | Valutare l’impatto

La consigliera Evangelisti evidenzia che l’impianto fotovoltaico a Medicina solleva dubbi per via dell’impatto paesaggistico e delle potenzialità archeologiche del sito. La Regione deve valutare attentamente queste criticità, sottolinea, e motivare l’assenza di autorizzazioni da parte di Enac, considerando la distanza inferiore a sei chilometri dall’aeroporto. La questione rimane aperta, mentre i cittadini attendono risposte chiare.

Impianto fotovoltaico a Medicina: la Regione tenga conto delle criticità. La consigliera FdI, Marta Evangelisti (nella foto), capogruppo in Regione, chiede di valutare l’impatto paesaggistico e le potenzialità archeologiche del sito e di motivare la mancata autorizzazione all’ Enac, vista la distanza inferiore ai sei chilometri dall’aeroporto. "In via Sabbionara, nella frazione di Fossatone a Medicina – spiega Evangelisti – sono in corso diversi procedimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici su scala industriale. Tra questi il progetto presentato dalla società Engie Aglianico che sorgerà in un’area agricola di 24,01 ettari adiacente alla zona industriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

