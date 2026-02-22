Impegno civile e la sostenibilità inaugurati Giardini Cavalieri d' Italia e casette-nido

Impegno civile e sostenibilità hanno caratterizzato l'apertura dei nuovi Giardini Cavalieri d’Italia e delle casette-nido a Verona, evento che ha coinvolto decine di famiglie e bambini. La cerimonia ha visto la partecipazione di amministratori locali e cittadini, che hanno condiviso il desiderio di migliorare gli spazi pubblici e favorire la crescita dei più piccoli. La giornata si è conclusa con un momento di festa tra giochi e musica, attirando molta attenzione nel quartiere.

Una cerimonia nel quartiere Saval e un'iniziativa del Liceo Galilei al Parco San Giacomo per la tutela della biodiversità urbana È stata segnata da due momenti di valore simbolico e sociale la mattinata di venerdì scorso, 20 febbraio, a Verona. Alle 12, nel quartiere Saval, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di un nuovo toponimo ai Cavalieri d’Italia, un riconoscimento conferito all'Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (Unci). L'area individuata comprende i giardini situati in Via Marin Faliero, di fronte al supermercato Migross, e l'area verde in Via Francesco da Levanto, a lato della Corte Pancaldo. 🔗 Leggi su Veronasera.it Colleferro, nuova vita per i giardini di Colle Sant'Antonino: inaugurati i giochi rinnovati e il barA Colle Sant'Antonino, nella parte alta di Colleferro, domenica è stata dedicata alla riqualificazione dei giardini del quartiere, con l’inaugurazione di giochi rinnovati e di un nuovo bar. Inaugurati i nuovi spazi del nido ’Pepito’. Struttura riqualificata con 640mila euroSono stati inaugurati i nuovi spazi del nido ’Pepito’, recentemente riqualificati con un investimento di 640mila euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 100 Libri per la Pace - Scienziati e impegno civile; Stessa lotta, stessi diritti, a Sassari una mostra fotografica racconta 10 storie di impegno civile; Sanremo, amore e vita le parole più utilizzate. Ma non mancano impegno civile e nostalgia; Questi giorni di cenere e l'impegno civile della musica. 15 frasi di Leonardo Sciascia sul potere della ragione e dell’impegno civileScopri le frasi di Leonardo Sciascia sulla verità, sulla colpa e sull’intelligenza come unica via di scampo. Frasi da condividere che ancora oggi ci insegnano qualcosa. libreriamo.it Michele Albanese esempio di giornalismo coraggioso e impegno civileIl sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ricorda il cronista scomparso come una delle penne migliori della Calabria ... catanzaroinforma.it Al Saval nasce il Giardino dedicato ai Cavalieri d’Italia - facebook.com facebook