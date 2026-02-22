Il Fantasanremo ha scatenato un grande entusiasmo a Prato, dove i partecipanti si sono organizzati con precisione. La causa del successo risiede nella sfida tra i fan, che si contendono la vittoria con le scelte di ‘Baudi’. La competizione si svolge tra diverse leghe, ognuna con regole e premi diversi. I giocatori puntano su cantanti e performance, cercando di accumulare punti. La sfida continua tra le squadre più appassionate della città.

Prato, 22 febbraio 2026 – Ormai non basta più discutere di moduli, centrocampo a tre o attacco pesante. Nelle chat, nei bar e perfino nei corridoi della politica locale, il vero campionato parallelo si gioca a colpi di «Baudi». È il FantaSanremo, il fantasy game legato al Festival di Sanremo, che anche quest’anno sta contagiando la città con un’epidemia di classifiche, bonus e malus. A raccontarlo con un sorriso è Daniele Spada, ex consigliere comunale della Lega e sportivo di lungo corso: «Nel nostro gruppo siamo già una settantina, ma supereremo sicuramente i cento». Altro che fantacalcio. Qui si studiano scalette, outfit improbabili, gag sul palco dell’Ariston e perfino la probabilità che un artista scenda in platea per strappare punti preziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

‘FantaSanremo’: iscrizioni ufficialmente aperte. Tante novità per gli allenatori e budget di ‘100 baudi’Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo 2026, il gioco fantasy dedicato al Festival di Sanremo.

Le prospettive del Napoli sono cambiate: non si può inseguire tutto, bisogna scegliere cosa vale davvero la penaLe recenti evoluzioni nel panorama del Napoli richiedono una riflessione sulle priorità e le strategie future.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Impazza il Fantasanremo, a Prato sono organizzatissimi: la vittoria a colpi di ’Baudi’. E si può scegliere la lega; FantaSanremo: a Riccione impazza la moda; Impazza il fenomeno del FantaSanremo, un milione di squadre pronte a giocare; FantaSanremo: a Riccione impazza la moda.

FantaSanremo: a Riccione impazza la modaA Riccione il FantaSanremo diventa occasione di partecipazione collettiva e coinvolge direttamente il tessuto imprenditoriale locale. In occasione del ... chiamamicitta.it

Fantasanremo 2026, quali sono i trofei e come sbloccarli/ Da Fuorilegge a Incoscienti giovaniFantasanremo 2026, tutti i trofei e come fare per sbloccarli. Si possono iscrivere le squadre fino al 23 febbraio ... ilsussidiario.net

FantaSanremo 2026: un milione di squadre in carica, il FantaEolo UnivAQ torna in gioco e c’è anche il Maestro Melozzi a dirigere tre artisti pronti a conquistare i baudi - facebook.com facebook