Imola | +700 sfratti nel 2025 l’affitto civico offre una speranza

A Imola, oltre 700 sfratti sono previsti nel 2025, a causa dell’aumento dei casi di morosità. La città registra anche molti appartamenti sfitti, che restano inutilizzati. Questa situazione mette sotto pressione le famiglie in difficoltà e le istituzioni locali. L’affitto civico si propone come soluzione concreta per aiutare chi rischia di perdere la casa. Le autorità continuano a cercare nuove strategie per affrontare questa crisi abitativa.

Imola al Centro dell’Emergenza Abitativa: L’Affitto Civico tra Sfratti e Alloggi Vuoti. Imola si trova ad affrontare una crescente emergenza abitativa, con un numero di sfratti in aumento e una significativa percentuale di alloggi vuoti. In questo contesto, si sperimenta un nuovo approccio, l’affitto ‘civico’, che mira a conciliare le esigenze di proprietari e inquilini attraverso canoni concordati e agevolazioni economiche, rappresentando una potenziale soluzione per un problema che affligge l’intera Città Metropolitana di Bologna. Questa iniziativa, avviata a dicembre, si pone come un modello replicabile per altre realtà italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Emergenza abitativa: Imola in vetta per le convalide di sfratto. Ma arriva l’affitto ‘civico’Imola registra oltre settecento convalide di sfratto in un anno, causate dalla crisi economica che colpisce molte famiglie.

“A Milano mille euro di stipendio e 700 di affitto per una casa senza termosifoni”: la storia di AlessiaLa situazione abitativa e lavorativa a Milano evidenzia le difficoltà dei giovani nel raggiungere l’autonomia.

