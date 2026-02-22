Immigrazione | 1 neoassunto su 4 è straniero boom in agricoltura

Un quarto dei neoassunti nel settore agricolo sono stranieri, a causa della carenza di manodopera locale. Le aziende agricole cercano lavoratori stranieri per far fronte alla domanda crescente di raccolta stagionale. In alcune regioni, come il Nord e il Sud, si registrano aumenti significativi di questa forza lavoro. Questa tendenza modifica il panorama occupazionale e apre nuove sfide per le politiche di integrazione e regolamentazione. Le aziende si preparano a gestire questa trasformazione nel mercato del lavoro.

Immigrazione al Lavoro: Un Nuovo Scenario per l'Economia Italiana. L'Italia sta vivendo una trasformazione significativa nel suo mercato del lavoro, con un crescente numero di lavoratori stranieri che entrano a far parte del tessuto produttivo nazionale. I dati relativi al 2025 indicano che un neoassunto su quattro è straniero, una percentuale che sottolinea una dipendenza sempre maggiore dal contributo dell'immigrazione per sostenere l'economia e bilanciare le sfide demografiche del Paese. Questo fenomeno, lungi dall'essere una tendenza recente, ha un'accelerazione notevole rispetto al periodo pre-Covid, con un raddoppio degli ingressi nel mercato del lavoro.