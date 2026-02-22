Immigrazione | 1 neoassunto su 4 è straniero boom in agricoltura

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quarto dei neoassunti nel settore agricolo sono stranieri, a causa della carenza di manodopera locale. Le aziende agricole cercano lavoratori stranieri per far fronte alla domanda crescente di raccolta stagionale. In alcune regioni, come il Nord e il Sud, si registrano aumenti significativi di questa forza lavoro. Questa tendenza modifica il panorama occupazionale e apre nuove sfide per le politiche di integrazione e regolamentazione. Le aziende si preparano a gestire questa trasformazione nel mercato del lavoro.

Immigrazione al Lavoro: Un Nuovo Scenario per l’Economia Italiana. L’Italia sta vivendo una trasformazione significativa nel suo mercato del lavoro, con un crescente numero di lavoratori stranieri che entrano a far parte del tessuto produttivo nazionale. I dati relativi al 2025 indicano che un neoassunto su quattro è straniero, una percentuale che sottolinea una dipendenza sempre maggiore dal contributo dell’immigrazione per sostenere l’economia e bilanciare le sfide demografiche del Paese. Questo fenomeno, lungi dall’essere una tendenza recente, ha un’accelerazione notevole rispetto al periodo pre-Covid, con un raddoppio degli ingressi nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Italia del tech a due velocità: il boom dei dati e la “sindrome” del fornitore stranieroL’Italia del settore tech mostra due facce.

Leggi anche: Per l’agricoltura un 2025 da record: boom del reddito e del valore aggiunto. Lollobrigida: «Risultati straordinari»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Straniero un neoassunto su quattro. Piemonte sopra la media nazionale; Mercato del lavoro, a Verona oltre un neoassunto su tre è straniero; Cgia, un neoassunto su quattro è straniero; CGIA - MESTRE * OCCUPAZIONE: UN NEO-ASSUNTO SU 4 È STRANIERO, NEL 2025 L'INCIDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA È IN TRENTINO-ALTO ADIGE (31,5 PER CENTO).