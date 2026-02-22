#iltempodioshø

Il primo mese e mezzo di Zohran Mamdani alla guida di New York ha suscitato molte polemiche. La sua gestione è stata criticata per le decisioni prese e per le conseguenze che hanno coinvolto i quartieri più colpiti. Tra le cause, si evidenzia una serie di scelte politiche che hanno generato malcontento tra gli abitanti. La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 22 febbraio 2026 riflette il malumore diffuso.

© Iltempo.it - #iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 22 febbraio 2026. «Il primo mese e mezzo di Zohran Mamdani alla guida di New York è stato un disastro». Piero Armenti, imprenditore e influencer che abita e lavora a New York dal 2011, non usa mezzi termini per definire l'inizio del mandato del primo cittadino della grande Mela. «New York ha già una delle pressioni fiscali più alte degli Stati Uniti, e quando la pressione fiscale diventa eccessiva succede qualcosa di prevedibile, chi può permetterselo se ne va. Molti scelgono la Florida. La domanda allora è inevitabile: che senso ha continuare ad alzare le tasse se poi le imprese non investono e i contribuenti ad alto reddito trasferiscono la residenza altrove?», il ragionamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: #iltempodioshø; #iltempodioshø. #iltempodioshøCarola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch diventata famosa per aver speronato una nostra motovedetta, è pronto a sbarcare in politica. Dopo alcuni mesi di riflessione il partito tedesco Die ... iltempo.it #iltempodioshøIl Senato approva la risoluzione della maggioranza alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo con 107 voti favorevoli, 29 contrari e 43 astenuti. A tenere banco a Palazzo ... iltempo.it