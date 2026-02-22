Illegalità controlli nelle aziende Il Comune cerca interpreti cinesi

Il Comune di Montemurlo ha avviato una selezione pubblica per trovare interpreti cinesi, a causa delle crescenti irregolarità riscontrate durante i controlli nelle aziende. La polizia locale ha bisogno di supporto linguistico per comunicare con i lavoratori stranieri e verificare le condizioni di lavoro. La richiesta mira a migliorare la qualità delle operazioni di vigilanza e a garantire il rispetto delle norme. La procedura rimarrà aperta fino alla prossima settimana.

Interpreti cinesi per affiancare la polizia locale nei controlli contro l'illegalità. Il Comune di Montemurlo ha aperto una procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma rivolta a interpreti di lingua cinese da inserire nei servizi del comando di polizia locale. La selezione mira alla formazione di una graduatoria della durata di 3 anni (salvo proroghe). Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione. Gli incarichi verranno conferiti in base alle necessità di servizio, con comunicazione degli orari e delle date di volta in volta (anche con breve preavviso).