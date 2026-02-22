Ilia Malinin torna sul ghiaccio dopo la caduta | stading ovation e lacrime

Ilia Malinin ritorna sul ghiaccio dopo la caduta e riceve un'accoglienza calorosa, con applausi lunghi e lacrime di emozione. La sua esibizione al Galà del pattinaggio, indossando jeans e felpa, si svolge sulle note di Fear. Reduce da un ottavo posto in gara, il pattinatore americano dimostra di voler superare la delusione affrontando con determinazione le proprie paure. La scena si conclude con un gesto di coraggio e speranza.

Corretto. La sensazione è proprio quella di un ragazzo che, con la leggerezza di un jeans e di una felpa, si mette alla spalle tutti gli accadimenti del recente passato, compreso il percorso che lo ha condotto ai Giochi. E lo fa sulle note di Fear, firmata dal rapper NF, una canzone che tratta la lotta interiore, l’ansia, l’insicurezza, la sensazione di essere bloccati dalla paura del fallimento e del giudizio. «Questo messaggio, questo programma, questo brano rappresentano davvero come mi sono sentito nell'ultimo anno che mi ha portato a queste Olimpiadi». «Ci sono stati dubbi, tanta pressione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Dopo il flop olimpico, Malinin infiamma il Galà. Standing ovation e Ilia non trattiene le lacrimeMalinin ha emozionato il pubblico al Galà dopo un'occasione deludente ai Mondiali, scatenando una standing ovation.

Malinin, dall'oro più atteso alla caduta sul ghiaccio: le lacrime del dio dei quadrupli tornato umanoIlia Malinin, protagonista di un oro annunciato, si è trovato a terra sul ghiaccio durante la sua esibizione libera, lasciando il pubblico senza parole.

Ilia Malinin, l'ultimo show (con i jeans) dopo la delusione: «Sono umano, non ero preparato alla pressione»Ilia Malinin è tornato, sul ghiaccio del Gala che chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha incantato il pubblico, tra quadrupli axel e salti mortali, con ... ilmessaggero.it

Carolina Kostner su Ilia Malinin: «Si riprenderà a ci farà vedere quello che sa davvero fare. Sono sicura che dietro le quinte si sono abbracciati con il padre»A Casa Italia per celebrare il bronzo ottenuto dall’Italia nel Team Event del pattinaggio di figura la pattinatrice torna sul caso dell'americano, il più atteso a Milano Cortina 2026, caduto nel progr ... vanityfair.it

LA CILIEGINA SULLA TORTA! Ilia Malinin e Adam Siao Lui ci regalano questo doppio flip all’indietro in chiusura di Gala: siamo in estasi x.com

Nikolaj Memola ci racconta Ilia Malinin, suo amico e rivale, della pressione che schiaccia gli atleti, dei corpi portati oltre i limiti e di una mamma russa che gli ha insegnato tutto. Vicecampione europeo e primo italiano nella storia a vincere il Grand Prix Junior, d - facebook.com facebook