Ilaria Delvecchio macina ruoli e audizioni

Ilaria Delvecchio ha superato con successo due audizioni, grazie al suo talento e alla formazione alla Dance Dream di Cesenatico. La giovane artista ha ricevuto l’ammissione sia alla SDM di Milano che alla Bernstein School of Musical Theater. La sua determinazione e le prove sostenute di recente le aprono nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. Ora si prepara a intraprendere un percorso formativo che potrebbe portarla lontano.

Ilaria Delvecchio, giovane artista formata alla Dance Dream di Cesenatico, ha brillantemente superato due importanti audizioni, ottenendo l'ammissione sia alla SDM, la Scuola del Musical di Milano, che alla BSMT, la Bernstein School of Musical Theater. Dalla scuola di danza e musical sottolineano che si tratta di un risultato che non nasce per caso, ma giorno dopo giorno. Ilaria è infatti cresciuta in sala danza fin dall'età di tre anni, costruendo nel tempo una preparazione completa, apprendendo la danza classica, moderna e contemporanea, tip tap e musical, con un lavoro che ha intrecciato movimento, canto e recitazione.