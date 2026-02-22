Il verde pubblico brilla a Milano | i fiori celebreranno gli 80 anni della Repubblica

Il verde pubblico a Milano si anima grazie alla presenza di Cervia, che festeggia gli 80 anni della Repubblica con un’esposizione di fiori. La partecipazione deriva dalla collaborazione tra il Comune di Cervia e l’Associazione Pubblici Giardini, che ha portato una vasta selezione di piante e composizioni floreali. La mostra si svolge nell’ambito di “Myplant & Garden”, attirando molti visitatori e appassionati di giardinaggio. La manifestazione si conclude il prossimo fine settimana.

Presentata al "Myplant & Garden" la nuova edizione della storica mostra floreale: la Rotonda della Pace diventerà il simbolo dei valori democratici attraverso la natura Cervia è presente anche quest’anno a Milano al “Myplant & Garden”, grazie alla collaborazione tra il Comune di Cervia e l’Associazione Pubblici Giardini, che da anni partecipa alla manifestazione Cervia Città Giardino. La rassegna fieristica, in corso in questi giorni, rappresenta l'appuntamento più importante a livello nazionale e uno dei più prestigiosi al mondo per tutte le novità che riguardano il verde e il florovivaismo, il giardinaggio e l'architettura verde. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Il calendario storico Mauriziano 2026 celebra gli 80 anni della RepubblicaIl calendario storico Mauriziano 2026 celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana, evidenziando eventi, valori e figure chiave della storia nazionale. Mattarella ricorda gli 80 anni della Repubblica: "Spartiacque storia"In occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, il presidente Mattarella sottolinea il ruolo di questo evento come un punto di svolta nella storia italiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Verde pubblico: un'infrastruttura strategica per città sostenibili04/09/2025 - Il verde urbano comprende l’insieme di aree e strutture vegetali che contribuiscono alla qualità della vita e all’equilibrio ecologico nelle città. Non si limita ai grandi parchi, ma si ... edilportale.com Comune di Termoli attiva numero verde per segnalazioni su verde pubblico(ANSA) - TERMOLI, 13 FEB - Il Comune di Termoli attiva un numero verde (800 31 31 36) dedicato alle segnalazioni su ambiente e verde pubblico. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore al ramo Si ... msn.com Restyling verde per via Marina a Milano, al via i lavori in settimana. Alla base il progetto Settecentesco del Piermarini #ANSA x.com . Il primo - . Milano | 20 Febbraio 2026 | 09:00 - 17:00 Un incontro istituzionale di alto livello tra Governo di Capo Verde, imprese italiane, investitori e stakeholder strategici. Un ponte econ - facebook.com facebook