Il vagabondo Elizabide fa il ramingo ma è innamorato di Mainton Gira il mondo poi torna a casa

Elizabide, il vagabondo, si ritrova innamorato di Mainton, ma il suo cuore resta confuso tra il desiderio e l’incertezza. Per anni, ha viaggiato in cerca di risposte, tornando spesso nel quartiere dove Mainton viveva. Un giorno, mentre la vede passare di corsa, si domanda quali pensieri attraversino la sua mente. La sua passione cresce tra i ricordi di tempi passati e le speranze di un possibile incontro. La strada di Elizabide resta ancora tutta da percorrere.

Cer zala Ud cenuben enamoratzia? Sillan ishiri eta guitarra jotzia (1). Canto popotare basco. Molte volte, mentre lavorava in quel giardino abbandonato, Elizabide il Vagabondo si diceva, nel veder passare Mainton che tornava di chiesa: Che penserà?. Sarà felice?. La vita di Mainton gli pareva così strana! Era naturale, del resto, che un uomo come lui, che era stato sempre in giro per il mondo, trovasse la calma e il silenzio del villaggio deliziosi; ma lei, che non era mai uscita dal suo guscio, non sentiva il desiderio di andare a feste e divertimenti, e il desiderio di vivere un’altra vita più intensa? E siccome Elizabide non sapeva dare una risposta alla sua domanda, rimoveva la terra con la zappa, filosoficamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

