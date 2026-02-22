Il turn-over a Madrid non ha funzionato per Arbeloa è arrivata la prima sconfitta in Liga

Il Real Madrid ha subito la prima sconfitta in Liga contro l’Osasuna, che ha vinto per 2-1 grazie a un gol negli ultimi minuti. La squadra ha cambiato molti giocatori nel tentativo di rinnovarsi, ma il risultato non è arrivato. Arbeloa ha giocato tutta la partita, mentre il Barcellona può approfittarne oggi alle 16:15 per salire in testa alla classifica. La sfida tra le due squadre si avvicina.

Il Real Madrid ha perso in trasferta contro l’Osasuna per 2-1 in modo rocambolesco. Arbeloa non è ovviamente in discussione, ma oggi il Barcellona alle 16:15 ha la possibilità di scavalcare nuovamente i Blancos in classifica. Proprio in Liga, nella competizione dove il nuovo tecnico non aveva mai perso. Ne scrivono così a Madrid i colleghi di Marca. Il Real Madrid sembra una squadra che ha bisogno di gioia, questo fiasco ci mancava proprio (Marca). “ Nelle ultime settimane, la Liga era diventata un balsamo per i problemi del Real Madrid. I Blancos si erano lasciati alle spalle il disastro in Coppa del Re contro l’Albacete e la successiva umiliante sconfitta in Champions League , che era costata loro un posto tra le prime otto, grazie ai buoni risultati in Liga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le rotazioni a Madrid non hanno funzionato, Arbeloa ora ha perso in tutte le competizioniIl Real Madrid ha subito una sconfitta contro l’Osasuna, con un punteggio di 2-1, a causa delle rotazioni poco efficaci.

Arbeloa ammette che il Real Madrid può “giocare molto meglio” dopo la sconfitta shock contro l’OsasunaAlvaro Arbeloa afferma che il Real Madrid può migliorare dopo aver perso contro l’Osasuna, una sconfitta che ha rallentato la corsa al primo posto in Liga.

Real Madrid sun doke ungiyoyi 112 daga cikin 115 da suka fuskanta a gasannin Turai! ungiyoyi uku kaai ba su taa dokewa ba: Arsenal (ba su taa doke su ba a wasanni 4) AEK Athens (ba su taa doke su ba a wasanni 2) LOSC Lille (ba s - facebook.com facebook